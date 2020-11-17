За сутки из Иссык-Куля вытащили больше 40 километров браконьерских сетей

Только за одни сутки сотрудники Госэкотехинспекции выловили из акватории Иссык-Куля больше 40 километров установленных браконьерами рыболовных сетей. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

Фото пресс-службы Госэкотехинспекции

«Мероприятия по противодействию браконьерству были проведены с 12 по 13 ноября. В Тюпском районе сняты больше 380 штук незаконно поставленных рыболовных сетей, общая длина которых составила больше 40 километров», — сообщили редакции.

В инспекции уточнили, что в целях защиты атмосферного воздуха от вредных выбросов собранные рыболовные сети были сожжены в котельной Каракола, оснащенной специальными дымовыми фильтрами.