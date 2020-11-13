ООН выделит Кыргызстану $25 миллионов для борьбы с кризисом после COVID-19

Организация Объединенных Наций и Кыргызстан выступили с совместным заявлением.

В департаменте информации Министерства иностранных дел КР отмечают, что заявление подтверждает поддержку ООН народу страны в период вызовов по поддержанию мира, стабильности и развития, оказывая содействие устойчивому, всеобъемлющему и долгосрочному восстановлению в условиях ухудшающейся социально-экономической ситуации и ликвидации последствий пандемии COVID-19.

Правительство Кыргызстана и ООН приняли решение о тесном партнерстве в ответ на вызовы.

Уточняется, что ООН продолжит реализацию стратегий по устойчивому восстановлению для ускорения достижения прогресса на пути к полному выполнению Повестки-2030 с фокусом на вовлечение наиболее уязвимых групп населения. Поддержка со стороны организации будет закреплена в Рамочной программе ООН по оказанию помощи в Целях развития — 2017-2022, Добровольном национальном отчете, а также в рамках других соглашений и договоренностей, которые могут быть взаимно согласованы.

При этом подчеркивается, что нынешний кризис из-за COVID-19 также требует неотлагательных мер. На момент выхода совместного заявления ООН завершает в координации с правительством Кыргызстана разработку программы — дорожной карты по социально-экономическому реагированию.

Она обеспечит комплексную и специализированную помощь в $25 миллионов, нацеленную на устранение последствий кризиса.

Программа включает 33 различные сферы деятельности для содействия социально-экономической стабилизации в пяти основных направлениях. Эти меры нацелены на повышение экономической устойчивости, продвижение экологически устойчивого восстановления, социальную сплоченность и гендерное равенство. Особое внимание будет уделяться созданию возможностей трудоустройства молодых людей, а также женщин, укреплению систем продовольственной безопасности и социальной защиты и обеспечению доступа к критически важным медицинским услугам и качественному образованию для всех.

Прогресс КР по достижению Целей устойчивого развития должен сохраняться.

«Кыргызстан остается полностью приверженным всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних международных договоров. Страна продолжит осуществлять политические и другие реформы на основе ключевых положений устава ООН, касающихся мира, безопасности, развития, гендерного равенства и прав человека», — говорится в сообщении.

Правительство КР и ООН согласились совместно отслеживать прогресс в достижении запланированных результатов и выявлять возникающие возможности и риски посредством проведения постоянной оценки и консультаций при участии широкого круга заинтересованных сторон.