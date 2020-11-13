В УКС Бишкека незаконно заключили договор на строительство парка «Балалык»

Прокуратура Бишкека выявила нарушения закона во время тендера строительно-монтажных работ в парке «Балалык». Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Уточняется, что УКС в нарушение законодательства о госзакупках составило договор с ОсОО «Ак-Ниет Курулуш». У фирмы не было лицензии на отдельные виды работ.

«ОсОО «Ак-Ниет Курулуш» было признано победителем незаконно. При проверке актов выполненных работ установлено завышение стоимости по некоторым видам работ на сумму 1 миллион 43 тысячи 887 сомов. В результате противоправных действий должностных лиц УКС мэрии Бишкека государству причинен ущерб. Факты зарегистрированы в ЕРПП по статьям «Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров» и «Злоупотребление должностным положением», — сообщили в Генпрокуратуре.