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Общество

Больше 300 фур застряли на кыргызско-казахской границе

На кыргызско-казахской границе у КПП «Ак-Тилек-автодорожный» образовался затор. Очереди для прохождения пограничного пункта ожидают больше 300 грузовых машин. Об этом 24.kg сообщил один из дальнобойщиков, оказавшихся в многокилометровой очереди.

24.kg
Фото 24.kg. Очередь на границе с Казахстаном

«Стоим почти сутки и никаких сдвигов. Никто не объясняет нам, что случилось. Никто не говорит, по чьей вине произошел затор. Я стою в этой пробке с 14.00 и за все время продвинулся всего на 100 метров. Люди в хвосте колонны готовы от безысходности перекрыть дорогу Бишкек — Торугарт, чтобы обратить на себя внимание властей. Это беспредел. У многих в фурах скоропортящиеся продукты», — рассказал водитель большегруза Юрий Иванов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172843/
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