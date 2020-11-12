Больше 300 фур застряли на кыргызско-казахской границе

На кыргызско-казахской границе у КПП «Ак-Тилек-автодорожный» образовался затор. Очереди для прохождения пограничного пункта ожидают больше 300 грузовых машин. Об этом 24.kg сообщил один из дальнобойщиков, оказавшихся в многокилометровой очереди.

Фото 24.kg. Очередь на границе с Казахстаном

«Стоим почти сутки и никаких сдвигов. Никто не объясняет нам, что случилось. Никто не говорит, по чьей вине произошел затор. Я стою в этой пробке с 14.00 и за все время продвинулся всего на 100 метров. Люди в хвосте колонны готовы от безысходности перекрыть дорогу Бишкек — Торугарт, чтобы обратить на себя внимание властей. Это беспредел. У многих в фурах скоропортящиеся продукты», — рассказал водитель большегруза Юрий Иванов.