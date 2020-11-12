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Общество

Манасчи начал сказывать эпос, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса

На центральной площади Ала-Тоо манасчи Доолот Сыдыков начал рассказывать эпос, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Отметим, ранее он сообщал 24.kg, что подал заявку, что будет рассказывать эпос более двенадцати часов.

«В последнее время отношение кыргызов к эпосу «Манас» ухудшилось. Молодежь не может назвать известных манасчи. Поэтому, чтобы возвысить сказительское искусство великого эпоса, популяризовать национальную идеологию, решили зафиксировать его в Книге рекордов Гиннесса», — рассказала организатор Элнура Кулуева.

Манасчи разместился в стеклянной юрте высотой пять метров. Он будет рассказывать эпос непрерывно.

Перед началом церемонии сказания у манасчи Доолота Сыдыкова измерили вес и давление.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172672/
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