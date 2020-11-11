16:20
USD 83.82
EUR 99.23
RUB 1.09
Общество

$400 миллионов не получил Кыргызстан от сферы туризма с начала года

Фото 24.kg. На площади Ала-Тоо проходят съемки рекламного ролика

С начала года из-за эпидемиологических и политических потрясений бюджет Кыргызстана недополучил из туристической сферы порядка $400 миллионов. Об этом сегодня 24.kg рассказала заместитель директора департамента туризма при МКИТ Кыял Кенжематова.

«Мы разработали проект по поддержке бизнеса, занятого туристической деятельностью. Рассматриваются все возможные варианты, такие как льготное кредитование и налоговые послабления. Мы надеемся также привлечь в страну туристов в зимний период, так как весь туристический сезон фактически был парализован», — сказала она.

Кыял Кенжематова также отметила, что с 1 ноября департамент начал информационную работу по привлечению туристов. В рамках этого проекта на центральной площади Ала-Тоо сегодня проходят съемки рекламного ролика, который будет транслироваться в социальных сетях и на дипломатических каналах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172572/
просмотров: 538
Версия для печати
Материалы по теме
Горы мусора на фоне шикарных коттеджей. Видео с побережья Иссык-Куля
Учителя вынуждены брать в долг и покупать смартфоны для дистанционного обучения
МВД: Кыргызстанцев незаконно вывозили в страны Персидского залива
Доступ к информации об услугах здравоохранения в период эпидемии был ограничен
В Сузакском районе задержали милиционера, вымогавшего $1 тысячу
В Бишкеке машина вылетела на тротуар, врезалась в придорожный столб и кафе
Торговцы Орто-Сайского рынка о возможных причинах и последствиях ночного пожара
Немые свидетели преступлений. Чем занимается самая закрытая служба МВД
Видео тушения пожара на Орто-Сайском рынке опубликовало МЧС
В КР выявили 515 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 62 819
Популярные новости
Открывать&nbsp;ли школы завтра в&nbsp;Кыргызстане? Итоги голосования Открывать ли школы завтра в Кыргызстане? Итоги голосования
День 7&nbsp;ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы День 7 ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы
Сторонники Алмазбека Атамбаева и&nbsp;других политзаключенных объявили голодовку Сторонники Алмазбека Атамбаева и других политзаключенных объявили голодовку
Чтобы помнили. Кто стоял у&nbsp;истоков кыргызской государственности Чтобы помнили. Кто стоял у истоков кыргызской государственности
Бизнес
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
Официальное заявление ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; о&nbsp;возбуждении дела по&nbsp;коррупции Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
Все о&nbsp;школьном питании теперь можно узнать на&nbsp;новом портале tamakash.edu.gov.kg Все о школьном питании теперь можно узнать на новом портале tamakash.edu.gov.kg
Праздник футбола на&nbsp;турнире &laquo;Фан-Лига Кыргызстан-2020&raquo;. Чемпион&nbsp;&mdash; &laquo;Беловодск&raquo;! Праздник футбола на турнире «Фан-Лига Кыргызстан-2020». Чемпион — «Беловодск»!
11 ноября, среда
16:18
Горы мусора на фоне шикарных коттеджей. Видео с побережья Иссык-Куля Горы мусора на фоне шикарных коттеджей. Видео с побереж...
16:06
Выборы президента. ЦИК зарегистрировала уполномоченных кандидатов
15:59
Митинг сотрудников «Кыргыз почтасы». Гендиректор пообещал провести люстрацию
15:56
За вымогательство в Джалал-Абаде задержан член ОПГ по прозвищу Бадыш
15:46
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»