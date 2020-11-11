$400 миллионов не получил Кыргызстан от сферы туризма с начала года

С начала года из-за эпидемиологических и политических потрясений бюджет Кыргызстана недополучил из туристической сферы порядка $400 миллионов. Об этом сегодня 24.kg рассказала заместитель директора департамента туризма при МКИТ Кыял Кенжематова.

«Мы разработали проект по поддержке бизнеса, занятого туристической деятельностью. Рассматриваются все возможные варианты, такие как льготное кредитование и налоговые послабления. Мы надеемся также привлечь в страну туристов в зимний период, так как весь туристический сезон фактически был парализован», — сказала она.

Кыял Кенжематова также отметила, что с 1 ноября департамент начал информационную работу по привлечению туристов. В рамках этого проекта на центральной площади Ала-Тоо сегодня проходят съемки рекламного ролика, который будет транслироваться в социальных сетях и на дипломатических каналах.