Качество образования снизилось при переходе на дистанционную форму обучения

Качество образования при переходе на дистанционную форму обучения снизилось. Об этом говорится в результатах исследования «Соблюдение социальных и экономических прав в условиях эпидемии коронавируса в Кыргызской Республике».

Исследователи отмечают, что в последней четверти прошлого учебного года показатели качества образования повысились, повлияв и на результат за весь прошлый учебный год.

Учителя связывают это с тем, что «от руководства школ они получили установку плохих отметок не ставить, в основном «4» и «5». Поэтому даже постоянные троечники вышли за четверть ударниками.

При этом большинство родителей подчеркнули, что качество знаний снизилось, так как дети не занимались в полном объеме. Остальные родители не смогли оценить качество знаний своих детей. При этом незначительная часть родителей указала, что качество образования улучшилось. Связывали это с тем, что «их дети стали получать оценки лучше в этот период». Они также отметили, что детям приходилось искать много информации в интернете для выполнения домашнего задания, а это тоже положительно повлияло на качество знаний.

Учителя не смогли однозначно ответить, улучшилось ли качество образования или ухудшилось, или осталось на прежнем уровне, поскольку объективная система оценки знаний при дистанционном обучении отсутствует.

Экзамены в школах не проводились. В школах создавалась комиссия, на которой классный руководитель представлял того или иного ученика, рассказывая о его уровне знаний, личностных качествах, и на основании этого комиссия выставляла оценку.

Также учителя отмечали, что при дистанционном обучении для оценки знаний учеников использовался традиционный опрос. Но при опросе дети могли тут же найти ответ в интернете.

Часто учителя говорили о том, что у учеников не было видеосвязи и интернет постоянно прерывался, они не могли оценить, «присутствует ли ученик на онлайн-уроке или его вообще там нет».

Большинство педагогов отметили, что им не нравятся видеоуроки, которые транслировались по телевидению. Темы часто не совпадали с темами, которые должны проходить ученики в данный момент.

Многие учителя частных школ указали, что отказались от просмотра видеоуроков из-за низкого их качества и методологии.

Исследование проводилось Ассоциацией НКО по продвижению прав и интересов детей в Кыргызской Республике при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Кыргызстане.

Реализация данного исследования проводилась в период с 16 июня до 22 июля 2020 года в несколько этапов.