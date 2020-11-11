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Общество
Сюжет: COVID-19

Учителя вынуждены брать в долг и покупать смартфоны для дистанционного обучения

Учителя вынуждены брать в долг и покупать смартфоны для дистанционного обучения. Об этом говорится в результатах исследования «Соблюдение социальных и экономических прав в условиях эпидемии коронавируса в Кыргызской Республике».

Согласно анализу, на покупку телефона в среднем педагоги тратили от 7 до 12 тысяч сомов. Однако приобретение необходимых гаджетов усложнялось режимом ЧП, когда все торговые точки были закрыты.

Педагоги также сообщили, что стоимость интернета для обеспечения дистанционного обучения в среднем составляла от 350 до 850 сомов в месяц.

«Учителя вынуждены были сами оплачивать эти расходы, чтобы передавать домашнее задание ученикам, у которых нет интернета или связываться с родителями. На мобильную связь, со слов учителей, в среднем тратили около 1 тысячи сомов», — говорится в исследовании.

Исследователи отметили, что расходы родителей для обеспечения доступа к дистанционному обучению также были высоки и чувствительны, особенно для бедных и многодетных семей.

«Родители не работали в этот период. Большинство тех, кто имеет небольшие ежедневные заработки, не могли купить своим детям телефоны и компьютеры для полноценного дистанционного обучения. У тех детей, у которых были соответствующие телефоны, уже были ранее использованы родителями или старшими родственниками, соответственно, не имели всех технических возможностей», — говорится в исследовании.

Родители также поднимали вопрос оплаты за интернет-трафик. Расходы составили в среднем от 1,2 тысячи до 1,5 тысячи сомов на одного ребенка в месяц.

Исследование проводилось Ассоциацией НКО по продвижению прав и интересов детей в Кыргызской Республике при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Кыргызстане.

Реализация данного исследования проводилась в период с 16 июня по 22 июля 2020 года в несколько этапов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172555/
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