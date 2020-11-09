На сэкономленные на украшении Бишкека к Новому году средства мэрия купит подарки

На сэкономленные на украшении Бишкека к Новому году средства столичная мэрия планирует купить подарки для малоимущих граждан и ветеранов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

Она напомнила, что столичный муниципалитет решил отказаться от новогодних салютов и покупки новых декораций. «Все, что можно привести в рабочее состояние и презентабельный вид, используют для оформления городских улиц и главной площади. Все сэкономленные средства пойдут на подарки малоимущим семьям с детьми с ограниченными возможностями и ветеранам», — отметила Айжан Чыныбаева.