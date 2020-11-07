Автовладельцы могут купить госномер с желаемой комбинацией букв с 11 ноября

Кыргызстанцы теперь смогут приобрести не только особенную цифровую комбинацию, но и выбрать свой набор из красивых букв. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, разработчиком системы онлайн-аукционов ГП «Инфоком» завершены технические работы по обновленному сайту nomer.srs.kg с возможностью выбора комбинации цифр и букв, который планируется запустить 11 ноября в 11.11.

Набор букв на госномере может быть одинаковым и разным. Стоимость одинаковых комбинаций букв, к примеру: ААА, ВВВ, DDD, XXX, RRR составляет 30 тысяч сомов. Стоимость разных комбинаций букв, например: NEO, MMA — 12 тысяч.

Для покупки красивого госномера необходимо выбрать подходящую комбинацию на сайте онлайн-аукционов. Если он безаукционный, необходимо забронировать и оплатить в течение 24 часов. При выборе аукционного номера — принять участие в онлайн-аукционе согласно инструкции на сайте.

Отмечается, что 91 процент прибыли от продажи номерных знаков с особенной комбинацией цифр перечисляется в республиканский бюджет. Госпредприятием «Инфоком», уполномоченным изготавливать и реализовывать госномера, с сентября 2016 года всего продано аукционных и безаукционных номеров — 18 тысяч 996 штук. В республиканский бюджет перечислено свыше 84 миллионов сомов.