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Общество
Сюжет: COVID-19

Изучен популяционный иммунитет к COVID-19 в Кыргызстане. Каковы результаты

Минздрав завершил первый этап сероэпидемиологического исследования населения на коронавирусную инфекцию. Его проводили с июля по октябрь 2020 года. О результатах рассказали в Республиканском научно-практическом центре по контролю вирусных инфекций.

По его данным, в целом по республике процент людей, имеющих антитела к вирусу SARS-CoV-2, к началу августа составил 30,8 процента.

Высокий уровень серопревалентности к данному вирусу отмечен в Нарынской (62,7 процента), Чуйской (50,3 процента), Таласской (49 процентов), Иссык-Кульской (46 процентов) областях и Бишкеке (52,2 процента).

Низкие показатели выявления антител к вирусу отмечены на юге страны — в Баткенской (13 процентов), Джалал-Абадской (13 процентов) и Ошской (16,3 процента) областях, а также в Оше (14,6 процента).

«Низкие проценты уровня антител у населения южных регионов объясняются тем, что анализы в этих регионах взяли в начале июля, когда только начинались вырабатываться антитела. В северных же регионах анализы брали в конце июля и начале августа», — пояснили в центре.

Анализ динамики заболеваемости показал, что в октябре отмечался рост заражения в регионах, где был низкий процент коллективного иммунитета.

«По предварительным данным, лица, имеющие антитела к вирусу SARS-CoV-2, имели клинические проявления COVID-19 в 70,8 процента, из них обратились за медицинской помощью 22 процента, были госпитализированы только 6 процентов», — сказали специалисты.

Цель исследования — изучение популяционного иммунитета к COVID-19 у населения КР в зависимости от пола, возраста и географического распространения. Оно будет продолжено. Результаты позволят получить ответы на многие вопросы, которые способствуют повышению мер борьбы с коронавирусной инфекцией в республике.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172279/
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