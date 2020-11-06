Сделка о лобби интересов КР на $1 миллион. Садыр Жапаров оказался ни при чем

«Мои друзья мне помогли. Они заплатили за меня: один — $115 тысяч, второй — $135 тысяч и третий — $250 тысяч», — заявил сегодня на пресс-конференции представитель ОсОО «Агропромышленная корпорация «Ренессанс» Абдыманап Карчыгаев.

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По его словам, вокруг его имени и сделки журналисты раздули скандал.

При этом Абдыманап Карчыгаев не знает, откуда СМИ получили эти данные. Он заявил, что на американском сайте появились сведения о сделке после того, как он произвел оплату первых $500 тысяч.

«Я никогда имени Садыра Жапарова не использовал, я с ним не сидел рядом, я никогда не подставлял его. Я к нему обращался только один раз с просьбой о защите, если ко мне придут большие деньги. Я сам лично заключил контракт через АПК «Ренессанс» с консалтинговой компанией. Я не знаю о ее прежней деятельности. Этот человек, Ари Бен-Менаше, с 1993 года является президентом консалтиноговой фирмы, которая находится в Монреале. Я с ним заключил контракт на $8 миллиардов 600 миллионов. Из них $600 миллионов должен быть грант на COVID-19, $4 миллиарда — для поднятия экономики, $2 миллиарда, чтобы закрыть долг Китаю, и $2 миллиарда — агросектору. В будущем должны построить заводы и фабрики», — рассказал Абдыманап Каргычаев.

«Я это делаю ради благосостояния народа, я не президент, не премьер-министр, не дипломат. Я болею за народ. С этой целью я подписал контракт. Об этом и Садыр Жапаров не знает, его подписи там нет, нигде не упоминаются ни премьер-министр, ни правительство. Когда я начал работу, Садыр Жапаров в тюрьме сидел. Сооронбай Жээнбеков и Кубатбек Боронов меня не принимали. МИД сказал, что понимает, что я хочу помочь закрыть долг перед КНР, но этот человек (Ари Бен-Менаше. — Прим. 24.kg) занимался торговлей оружием», — добавил он.

Абдыманап Карчыгаев заявил, что еще $500 тысяч для оплаты второй части суммы по контракту с лоббистской компанией у него нет. Зато друзья предоставили ему здание, которое он предоставит в залог для получения нужной суммы. Назвать имена друзей, которые помогают им в оплате $1 миллиона, отказался.

Ранее издание ForeignLobby.com сообщило, что исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров подписал договор о лоббировании интересов республики на сумму $1 миллион с целью получения международной помощи в связи с экономическим кризисом, который способствовал свержению его предшественника. Уточнялось, что аппарат главы государства подписал контракт с бывшим офицером израильской военной разведки Ари Бен-Менаше 30 октября.

Договор предусматривает лоббирование интересов фирмой Бен-Менаше Dickens & Madson Canada, расположенной в Монреале, в правительстве Соединенных Штатов и ​​на Ближнем Востоке с целью оказания помощи центральноазиатской стране.