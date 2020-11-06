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Общество
Сюжет: COVID-19

Дневные стационары в Бишкеке открывать не будут. Увеличивают мобильные бригады

Дневные стационары в Бишкеке открывать не будут. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по регламенту, этике, правовым вопросам и правопорядку сообщила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

«Мы думали об их открытии, но проконсультировались с нашими эпидемиологами, специалистами из других стран и пришли к выводу, что это опасно, может быть перезаражение, добавятся другие заболевания», — отметила она.

Айжан Чыныбаева добавила, что принято решение об увеличении количества мобильных бригад. «Добавили еще шесть. Итого 20», — заметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172240/
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