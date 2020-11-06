Расследование. Недвижимость семьи бывшего премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева

Kaktus.media опубликовал список движимого и недвижимого имущества бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева и его близких родственников.
По данным интернет-издания, у племянника Абылгазиева — Асыла Абылгазиева вместе с бизнес-партнерами сотни квартир в Бишкеке, при этом у самого бывшего чиновника нет никакого имущества.
В 2013 году Госкадровая служба сообщала, что на тот момент председатель Социального фонда Мухаммедкалый Абылгазиев за 2012 год заработал 509 тысяч 190 сомов, больше у него официально ничего нет — ни дома, ни машины. А его близкие родственники за тот же период заработали всего 14 тысяч сомов. Они имеют квартиру площадью 183 квадратных метра.
В 2018 году доход премьер-министра составил 826 тысяч 461 сом. В активах были 52 лошади на 2 миллиона 600 тысяч сомов, 22 коровы на 880 тысяч и 524 головы мелкого рогатого скота на 2 миллиона 96 тысяч сомов.
Движимое и недвижимое имущество близких родственников:
- пашня в Сокулукском районе, зарегистрирована на брата Азизбека Абылгазиева;
- нежилое имущество в селе Манас Сокулукского района на улице Разное зарегистрировано также на Азизбека Абылгазиева;
- жилой дом на улице Кок-Жайык в жилмассиве «Кок-Жар» оформлен на сестру Кундуз Абулгазиеву;
- пашня в селе Дон-Алыш Кочкорского района, участок Орто-Ноолу оформлен на брата Калыйнура Абылгазиева;
- пашня в селе Дон-Алыш Кочкорского района зарегистрирована также на Калыйнура Абылгазиева;
- жилой дом в селе Верхний-Орок оформлен на другого брата Соодонбека Абылгазиева;
- сарай в селе Дон-Алыш Кочкорского района оформлен на Адилета Абылгазиева;
- жилой дом на улице Северной в Бишкеке оформлен на Сайкал Абылгазиеву.
В интервью Асыл Абылгазиев сказал, что на протяжении многих лет занимается бизнесом и отрицает наличие ста квартир на улице Ахунбаева, 165.
Он поясняет, что много лет назад продал дом с участком строительной компании, а взамен просил помещение, но строительная компания подвела их. Спустя много лет он с помощью суда вернул свое имущество, теперь на этом месте здание построила компания «Залкар строй», где у него на первом этаже есть помещение взамен предоставленного земельного участка.
Асыл Абылгазиев также отметил, что на все имущество у него имеются документы, подтверждающие честность сделок.