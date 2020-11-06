12:48
USD 83.81
EUR 98.57
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Расследование. Недвижимость семьи бывшего премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева

Kaktus.media опубликовал список движимого и недвижимого имущества бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева и его близких родственников.

По данным интернет-издания, у племянника Абылгазиева — Асыла Абылгазиева вместе с бизнес-партнерами сотни квартир в Бишкеке, при этом у самого бывшего чиновника нет никакого имущества.

Жена бывшего главы кабмина Чолпон Абазбекова владеет авто Lexus GX 470, 2005 года выпуска, двумя парковочными местами и квартирой в Бишкеке на улице Малдыбаева, 3/2.

В 2013 году Госкадровая служба сообщала, что на тот момент председатель Социального фонда Мухаммедкалый Абылгазиев за 2012 год заработал 509 тысяч 190 сомов, больше у него официально ничего нет — ни дома, ни машины. А его близкие родственники за тот же период заработали всего 14 тысяч сомов. Они имеют квартиру площадью 183 квадратных метра.

В 2018 году доход премьер-министра составил 826 тысяч 461 сом. В активах были 52 лошади на 2 миллиона 600 тысяч сомов, 22 коровы на 880 тысяч и 524 головы мелкого рогатого скота на 2 миллиона 96 тысяч сомов.

Движимое и недвижимое имущество близких родственников:

  • пашня в Сокулукском районе, зарегистрирована на брата Азизбека Абылгазиева;
  • нежилое имущество в селе Манас Сокулукского района на улице Разное зарегистрировано также на Азизбека Абылгазиева;
  • жилой дом на улице Кок-Жайык в жилмассиве «Кок-Жар» оформлен на сестру Кундуз Абулгазиеву;
  • пашня в селе Дон-Алыш Кочкорского района, участок Орто-Ноолу оформлен на брата Калыйнура Абылгазиева;
  • пашня в селе Дон-Алыш Кочкорского района зарегистрирована также на Калыйнура Абылгазиева;
  • жилой дом в селе Верхний-Орок оформлен на другого брата Соодонбека Абылгазиева;
  • сарай в селе Дон-Алыш Кочкорского района оформлен на Адилета Абылгазиева;
  • жилой дом на улице Северной в Бишкеке оформлен на Сайкал Абылгазиеву.
По данным журналистов, на Асыла Абылгазиева оформлены земельный участок на улице Ахунбаева, 165. Ему, стройкомпании «Залкар строй инжиниринг» и еще одному физическому лицу принадлежат все квартиры и нежилые помещения.

В интервью Асыл Абылгазиев сказал, что на протяжении многих лет занимается бизнесом и отрицает наличие ста квартир на улице Ахунбаева, 165.

Он поясняет, что много лет назад продал дом с участком строительной компании, а взамен просил помещение, но строительная компания подвела их. Спустя много лет он с помощью суда вернул свое имущество, теперь на этом месте здание построила компания «Залкар строй», где у него на первом этаже есть помещение взамен предоставленного земельного участка.

Асыл Абылгазиев также отметил, что на все имущество у него имеются документы, подтверждающие честность сделок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172209/
просмотров: 535
Версия для печати
Материалы по теме
Генпрокурор: Вину Мухаммедкалыя Абылгазиева во время пандемии выясняет следствие
Чингиз Айдарбеков объяснил, откуда у него дорогостоящая недвижимость
Советник Садыра Жапарова скрыл в своих декларациях крупную недвижимость
Мухаммедкалый Абылгазиев вышел с допроса: дал подписку о неразглашении
Мухаммедкалый Абылгазиев: Понятия не имею, по какому делу я вызван на допрос
Экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева вызвали на допрос
И. о. президента советуют издать указ о конфискации незаконно нажитого имущества
Кандидат в депутаты Эльмира Джумалиева скрыла в декларации две фирмы
У полпреда правительства в Таласской области не указанный в декларациях бизнес
Алтынбек Сулайманов владел добывающей компанией и не указывал ее в декларациях
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке блогера примотали к&nbsp;столбу. Зачем? В Бишкеке блогера примотали к столбу. Зачем?
Вторая волна COVID-19. Кыргызстанцев скоро некому будет лечить Вторая волна COVID-19. Кыргызстанцев скоро некому будет лечить
Чингиз Айдарбеков объяснил, откуда у&nbsp;него дорогостоящая недвижимость Чингиз Айдарбеков объяснил, откуда у него дорогостоящая недвижимость
Китай озвучил требования для увеличения грузопотока через границу Китай озвучил требования для увеличения грузопотока через границу
Бизнес
Официальная позиция Beeline относительно перспектив на&nbsp;рынке Кыргызстана Официальная позиция Beeline относительно перспектив на рынке Кыргызстана
Благотворительность&nbsp;&mdash; наш гражданский долг Благотворительность — наш гражданский долг
Пять барьеров от&nbsp;коронавируса Пять барьеров от коронавируса
MegaCom объявляет набор слушателей в&nbsp;&laquo;IT&nbsp;Школу&raquo; MegaCom объявляет набор слушателей в «IT Школу»
6 ноября, пятница
12:36
Расследование. Недвижимость семьи бывшего премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева Расследование. Недвижимость семьи бывшего премьера Муха...
12:30
Садыр Жапаров и сделка на $1 миллион. Что известно о лоббистах
12:27
В Кыргызстан из Таджикистана пытались незаконно провезти овец
12:12
В магазинах Бишкека изъяли более тысячи бутылок алкоголя
12:08
Выборы президента. Омурбек Бабанов отказался от гонки в пользу Садыра Жапарова