Расследование. Недвижимость семьи бывшего премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева

Kaktus.media опубликовал список движимого и недвижимого имущества бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева и его близких родственников.

По данным интернет-издания, у племянника Абылгазиева — Асыла Абылгазиева вместе с бизнес-партнерами сотни квартир в Бишкеке, при этом у самого бывшего чиновника нет никакого имущества.

Жена бывшего главы кабмина Чолпон Абазбекова владеет авто Lexus GX 470, 2005 года выпуска, двумя парковочными местами и квартирой в Бишкеке на улице Малдыбаева, 3/2.

В 2013 году Госкадровая служба сообщала, что на тот момент председатель Социального фонда Мухаммедкалый Абылгазиев за 2012 год заработал 509 тысяч 190 сомов, больше у него официально ничего нет — ни дома, ни машины. А его близкие родственники за тот же период заработали всего 14 тысяч сомов. Они имеют квартиру площадью 183 квадратных метра.

В 2018 году доход премьер-министра составил 826 тысяч 461 сом. В активах были 52 лошади на 2 миллиона 600 тысяч сомов, 22 коровы на 880 тысяч и 524 головы мелкого рогатого скота на 2 миллиона 96 тысяч сомов.

Движимое и недвижимое имущество близких родственников:

пашня в Сокулукском районе, зарегистрирована на брата Азизбека Абылгазиева;

нежилое имущество в селе Манас Сокулукского района на улице Разное зарегистрировано также на Азизбека Абылгазиева;

жилой дом на улице Кок-Жайык в жилмассиве «Кок-Жар» оформлен на сестру Кундуз Абулгазиеву;

пашня в селе Дон-Алыш Кочкорского района, участок Орто-Ноолу оформлен на брата Калыйнура Абылгазиева;

пашня в селе Дон-Алыш Кочкорского района зарегистрирована также на Калыйнура Абылгазиева;

жилой дом в селе Верхний-Орок оформлен на другого брата Соодонбека Абылгазиева;

сарай в селе Дон-Алыш Кочкорского района оформлен на Адилета Абылгазиева;

жилой дом на улице Северной в Бишкеке оформлен на Сайкал Абылгазиеву.

По данным журналистов, на Асыла Абылгазиева оформлены земельный участок на улице Ахунбаева, 165. Ему, стройкомпании «Залкар строй инжиниринг» и еще одному физическому лицу принадлежат все квартиры и нежилые помещения.

В интервью Асыл Абылгазиев сказал, что на протяжении многих лет занимается бизнесом и отрицает наличие ста квартир на улице Ахунбаева, 165.

Он поясняет, что много лет назад продал дом с участком строительной компании, а взамен просил помещение, но строительная компания подвела их. Спустя много лет он с помощью суда вернул свое имущество, теперь на этом месте здание построила компания «Залкар строй», где у него на первом этаже есть помещение взамен предоставленного земельного участка.

Асыл Абылгазиев также отметил, что на все имущество у него имеются документы, подтверждающие честность сделок.