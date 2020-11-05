Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропал 70-летний Акпаралы Акматалиев

В Бишкеке милиция разыскивает 70-летнего Акпаралы Акматалиева. По информации пресс-службы Ленинского РУВД, с заявлением о его розыске 30 октября к ним обратился сын без вести пропавшего.

«По словам заявителя, 30 октября примерно в 10.35 его отец вышел из дома, расположенного в столице на пересечении проспекта Чуй с улицей Интергельпо, и пропал. Его приметы: рост 170- 174 сантиметра , плотного телосложения, лицо овальное, волосы седые, коротко стриженные, глаза карие, темные густые брови, верхние кончики ушей слегка оттопыренные. Ходит прихрамывая, с металлической тростью, окрашенной в серо-коричневый цвет. Был одет в зимнюю шапку черного цвета, черный плащ-пальто, зимние сапоги черного цвета, брюки черного цвета», — рассказали в районном УВД.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, в милиции просят обращаться по телефонам: 0312352605, 0312352947, 0555102880, 0703401600 и 102.