15:21
USD 83.88
EUR 97.87
RUB 1.05
Общество

Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропал 70-летний Акпаралы Акматалиев

В Бишкеке милиция разыскивает 70-летнего Акпаралы Акматалиева. По информации пресс-службы Ленинского РУВД, с заявлением о его розыске 30 октября к ним обратился сын без вести пропавшего.

«По словам заявителя, 30 октября примерно в 10.35 его отец вышел из дома, расположенного в столице на пересечении проспекта Чуй с улицей Интергельпо, и пропал. Его приметы: рост 170-174 сантиметра, плотного телосложения, лицо овальное, волосы седые, коротко стриженные, глаза карие, темные густые брови, верхние кончики ушей слегка оттопыренные. Ходит прихрамывая, с металлической тростью, окрашенной в серо-коричневый цвет. Был одет в зимнюю шапку черного цвета, черный плащ-пальто, зимние сапоги черного цвета, брюки черного цвета», — рассказали в районном УВД.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, в милиции просят обращаться по телефонам: 0312352605, 0312352947, 0555102880, 0703401600 и 102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172077/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке толпа мужчин напала на сотрудников милиции
Сотрудники Аламединского РУВД устроили себе незаконную парковку
Водителю «Тазалыка» объяснили, почему не стоит возить людей в кузове мусоровоза
В Чуйской области сотрудники ГКНБ обнаружили схрон с двумя гранатометами
Сотрудники «Тазалыка» едут по Бишкеку в кузове мусоровоза
В Бишкеке родилась тройня. Мальчиков назвали Садыр, Жапар, Нургожо
Задержан член тендерной комиссии ГП «Кыргызтеплоэнерго». Вымогал 500 тысяч сомов
В Романовке трое злоумышленников ограбили случайного попутчика
Пропавшая в Бишкеке девятилетняя Аяна Эмилбекова нашлась
Милиция установила личность женщины, напавшей на сотрудницу обменки в Кара-Суу
Популярные новости
Учитель из&nbsp;Жумгала попал на&nbsp;Мадагаскар и&nbsp;изменил мнение о&nbsp;системе образования Учитель из Жумгала попал на Мадагаскар и изменил мнение о системе образования
В&nbsp;Бишкеке блогера примотали к&nbsp;столбу. Зачем? В Бишкеке блогера примотали к столбу. Зачем?
Чингиз Айдарбеков объяснил, откуда у&nbsp;него дорогостоящая недвижимость Чингиз Айдарбеков объяснил, откуда у него дорогостоящая недвижимость
Вторая волна COVID-19. Кыргызстанцев скоро некому будет лечить Вторая волна COVID-19. Кыргызстанцев скоро некому будет лечить
Бизнес
Официальная позиция Beeline относительно перспектив на&nbsp;рынке Кыргызстана Официальная позиция Beeline относительно перспектив на рынке Кыргызстана
Благотворительность&nbsp;&mdash; наш гражданский долг Благотворительность — наш гражданский долг
Пять барьеров от&nbsp;коронавируса Пять барьеров от коронавируса
MegaCom объявляет набор слушателей в&nbsp;&laquo;IT&nbsp;Школу&raquo; MegaCom объявляет набор слушателей в «IT Школу»
5 ноября, четверг
15:19
Выборы президента. ЦИК зарегистрировала семь общественных наблюдателей Выборы президента. ЦИК зарегистрировала семь общественн...
15:14
Кубанычбек Жумалиев подает в суд на главу ГСБЭП Сыймыка Жапыкеева
15:12
Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропал 70-летний Акпаралы Акматалиев
15:11
Криминального авторитета Камчи Кольбаева перевели в ИК-47
14:54
COVID-19. Вызовов все больше. Волонтеры просят о помощи