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Общество
Сюжет: COVID-19

И. о. мэра Бишкека планирует закрыть все тойкана на 15 дней

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев планирует закрыть все тойкана в столице на 15 дней. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Балбак Тулобаев отметил, что владельцы ресторанов и кафе подвергают жизни бишкекчан опасности.


«Ситуация с коронавирусом становится тяжелой. Мы не можем снова изолировать город, люди будут страдать. Мы просим вас, но вы не слушаете нас. Вы подвергаете опасности город, играете со здоровьем людей», — сказал он.

Балбак Тулобаев заметил, что решение о закрытии планируется принять в ближайшее время.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172012/
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