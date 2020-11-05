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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 535 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 61 309

В Кыргызстане за сутки выявили 535 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 151 случай, Оше — 21, Чуйской области — 104, Ошской — 75, Таласской — 20, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 43, Джалал-Абадской — 67, Баткенской — 48.

С марта в республике зарегистрировали 61 тысячу 309 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172002/
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