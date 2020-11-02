Медиасообщество призывает власти расследовать факты нападения на журналистов

Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Медиасообщество Кыргызстана обращает внимание властей на акты насилия и давления в отношении работников СМИ и призывает государство не только привлечь виновных лиц к ответственности, но и соблюдать свои обязательства по созданию для их работы безопасных и благоприятных условий.

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В обращении говорится, что плюрализм СМИ, свобода слова, право на доступ к информации и возможность высказывать критические мнения, в особенности в отношении публичных фигур, являются ключевыми элементами демократического общества, и журналисты принимают непосредственное участие в продвижении и защите этих фундаментальных свобод.

«Мы вынуждены констатировать: в Кыргызстане нет надлежащих условий для безопасности журналистов, что является серьезным нарушением взятых на себя обязательств в рамках международных договоров, где закреплены основные права и свободы человека. Безнаказанность такого рода действий преумножает эффект от совершения таких актов насилия и способствует совершению насилия в будущем, порождая страх и недоверие к представителям власти», — говорится в тексте.

Медиасообщество призывает государство тщательно и беспристрастно расследовать факты насилия и давления в отношении журналистов и редакций СМИ и оперативно реагировать на нарушения их прав.

Медиаэксперты также призывают государство обеспечивать безопасные и благоприятные условия журналистам при освещении ими митингов и демонстраций и напоминают, что Конституция наряду со свободой слова и свободой прессы гарантирует каждому гражданину личную неприкосновенность.

Кыргызстан, являясь государством — членом ООН, обязан сделать все зависящее для предотвращения насилия в отношении журналистов и сотрудников средств массовой информации.