Четвертый митинг проходит в Бишкеке. Его участницы объявили бессрочную голодовку

Возле здания Жогорку Кенеша проходит еще один митинг — четвертый на сегодня.

На акцию протеста собрались пять женщин общественного объединения «Айымдар кыймылы», недовольных политической ситуацией в Кыргызстане.

«Перенос парламентских выборов в стране — беззаконие. Кадры, которые сейчас у власти, не компетентные. Мы хотим, чтобы у нас в Кыргызстане были спокойствие и справедливость. За митинг никто нам не платил, мы вышли сами, выразить свою гражданскую позицию. Мы считаем, что судебные заседания, в том числе и по кой-ташским событиям, должны проходить открыто. Выступаем также против внесения поправок в Конституцию», — говорят протестующие.

Они также заявили, что объявили голодовку и намерены находиться возле «Белого дома», пока не будут услышаны.