20:34
USD 81.80
EUR 95.48
RUB 1.03
Общество

Перепись населения и жилищного фонда перенесли на 2021 год

Принято решение о переносе переписи населения и жилищного фонда Кыргызстана на 2021 год. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

Напомним, что изначально перепись должна была пройти с 23 марта по 1 апреля 2020 года, а в отдаленных районах — с 20 по 29 апреля. Но в связи с распространением COVID-19 было принято решение о переносе сроков ее проведения на неопределенный период. В случае стабилизации ситуации с коронавирусом Нацстаткомом планировалось провести перепись в июле 2020-го. Но пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране пришелся именно на июль. Сроки проведения переписи населения пришлось вновь отложить.

«Перепись населения будет проходить в электронном формате, с использованием переписчиками мобильного приложения по вводу полученной информации. В целях проверки качества и контроля вводимых данных для инструкторов-контролеров организован доступ к базе данных в режиме чтения (личный кабинет). Для обеспечения этой работы планировалось использовать ноутбуки, предоставленные во временное пользование Государственной регистрационной службой», — рассказали в Нацстаткоме.

Однако в связи с выборами депутатов Жогорку Кенеша 4 октября 2020 года ноутбуки были возвращены в Государственную регистрационную службу для использования их в ходе выборов.

«Учитывая это обстоятельство, Нацстатком решил провести перепись в ноябре 2020 года. Но так как выборы признаны несостоявшимися и ожидаются повторные выборы, использование ноутбуков для проведения переписи населения возможно только по завершении выборов президента, депутатов Жогорку Кенеша и местных кенешей. Поэтому сроки переписи решено перенести на 2021 год», — заключили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171583/
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат парламента предлагает провести перепись населения в 2021 году
Нацстатком: Никаких мероприятий по переписи населения пока не планируется
Перепись населения в Кыргызстане перенесена на неопределенный срок
В Кыргызстане перепись населения отложили на месяц
Массового скопления людей на местных выборах постараются избежать
Перепись населения из-за коронавируса переносить не будут
Цифра дня. $1,2 на человека составят расходы на перепись населения
Перепись населения — 2020. Нацстатком рассказал, для чего ее проводят
Перепись населения — 2020. Нацстатком показал удостоверения переписчиков
Почти треть домов в Бишкеке не имеют нумерации
Популярные новости
Камчыбек Ташиев не&nbsp;собирается арестовывать Садыра Жапарова Камчыбек Ташиев не собирается арестовывать Садыра Жапарова
Центральная Азия может превратиться в&nbsp;безжизненную пустыню Центральная Азия может превратиться в безжизненную пустыню
Пакистан включил медвузы&nbsp;КР в&nbsp;черный список. В&nbsp;Минобразе обсудили ситуацию Пакистан включил медвузы КР в черный список. В Минобразе обсудили ситуацию
Учитель из&nbsp;Жумгала попал на&nbsp;Мадагаскар и&nbsp;изменил мнение о&nbsp;системе образования Учитель из Жумгала попал на Мадагаскар и изменил мнение о системе образования
Бизнес
Любишь футбол? Тогда тебе к&nbsp;нам. Объявляется набор в&nbsp;Школу футбольного арбитра Любишь футбол? Тогда тебе к нам. Объявляется набор в Школу футбольного арбитра
Дело Германа Цоя. Из-за решения суда бюджет может потерять 1,5 миллиарда сомов Дело Германа Цоя. Из-за решения суда бюджет может потерять 1,5 миллиарда сомов
Успешная история трансплантации почки в&nbsp;Acıbadem Успешная история трансплантации почки в Acıbadem
Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить
2 ноября, понедельник
20:31
Нацбанк: В последние дни спрос на валюту преобладает над предложением Нацбанк: В последние дни спрос на валюту преобладает на...
20:28
На экс-министра труда и соцразвития написали заявление в милицию
20:16
Перепись населения и жилищного фонда перенесли на 2021 год
20:01
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В районе Ошского рынка уровень повышен в 1,7 раза
19:42
Орозбек Опумбаев и Кашкар Джунушалиев сбежали. Их разыскивают