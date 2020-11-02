Перепись населения и жилищного фонда перенесли на 2021 год

Принято решение о переносе переписи населения и жилищного фонда Кыргызстана на 2021 год. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

Напомним, что изначально перепись должна была пройти с 23 марта по 1 апреля 2020 года, а в отдаленных районах — с 20 по 29 апреля. Но в связи с распространением COVID-19 было принято решение о переносе сроков ее проведения на неопределенный период. В случае стабилизации ситуации с коронавирусом Нацстаткомом планировалось провести перепись в июле 2020-го. Но пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране пришелся именно на июль. Сроки проведения переписи населения пришлось вновь отложить.

«Перепись населения будет проходить в электронном формате, с использованием переписчиками мобильного приложения по вводу полученной информации. В целях проверки качества и контроля вводимых данных для инструкторов-контролеров организован доступ к базе данных в режиме чтения (личный кабинет). Для обеспечения этой работы планировалось использовать ноутбуки, предоставленные во временное пользование Государственной регистрационной службой», — рассказали в Нацстаткоме.

Однако в связи с выборами депутатов Жогорку Кенеша 4 октября 2020 года ноутбуки были возвращены в Государственную регистрационную службу для использования их в ходе выборов.

«Учитывая это обстоятельство, Нацстатком решил провести перепись в ноябре 2020 года. Но так как выборы признаны несостоявшимися и ожидаются повторные выборы, использование ноутбуков для проведения переписи населения возможно только по завершении выборов президента, депутатов Жогорку Кенеша и местных кенешей. Поэтому сроки переписи решено перенести на 2021 год», — заключили в ведомстве.