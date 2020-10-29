Часть Бишкека временно осталась без света. Энергетики выясняют причину

Часть Бишкека временно осталась без света. В ОАО «Северэлектро» 24.kg сообщили, что выясняют причину.

В компании отметили, что отключилась одна из подстанций. «Где произошла авария, неизвестно, к нам уже на подстанцию не поступала электроэнергия», — сказали в «Северэлектро».

В ОАО «Электрические станции» также ответили, что выясняют причину отключения.

Горожане заявляют, что свет отключился в большей части столицы, в том числе в южных микрорайонах, а также в «Востоке-5», «Аламедине-1», «Тунгуче», в районе ЦУМа, филармонии, Политеха, «Юга-2», Нижней Ала-Арче.