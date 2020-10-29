Битва за портфели докатилась до вузов. Коллектив встал на защиту ректора КНУ

На ректора Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына Каната Садыкова оказывают давление. Об этом на пресс-конференции рассказали преподаватели вуза.

По словам профессора Кундуз Базакеевой, представители правительства требуют, чтобы Канат Садыков ушел с должности «по собственному желанию».

«Канат Садыков избран ректором в 2017-м большинством голосов. Он должен работать еще два года. За эти три года в нашем вузе начато много проектов, наконец-то мы избавились от судебных разбирательств и начали работать в мирной, стабильной обстановке. Но в последние два дня приходят представители новой власти и требуют, чтобы ректор написал заявление», — заявила она.