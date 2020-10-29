В Кыргызстане за сутки выявили 522 новыx случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 110 случаев, Оше — 33, Чуйской области — 58, Ошской — 75, Таласской — 26, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 37, Джалал-Абадской — 86, Баткенской — 90.

С марта в республике зарегистрировали 57 тысяч 798 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.