По подозрению в коррупции задержан замначальника ГУОБДД МВД Нур Сатыбалдиев

Сотрудники ГКНБ выявили коррупционную схему, действовавшую при проведении конкурсного отбора в патрульную милицию. По подозрению в коррупции задержан заместитель начальника ГУОБДД МВД КР. Об этом сегодня сообщает пресс-центр комитета нацбезопасности.

«27 октября в результате следственно-оперативных мероприятий сотрудниками АКС ГКНБ задержан заместитель начальника ГУОБДД МВД КР подполковник милиции С.Н.Р. Установлено, что задержанный систематически получал денежные средства от кандидатов за положительное решение вопросов о трудоустройстве в УПСМ МВД КР и действующих сотрудников за продвижение по службе», — говорится в сообщении ГКНБ.

По факту получения взятки возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Личность задержанного в пресс-службе ГКНБ предпочли не раскрывать. Однако из собственных источников 24.kg стало известно, что речь идет о заместителе начальника ГУОБДД, подполковнике милиции Нуре Сатыбалдиеве.