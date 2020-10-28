Саудовская Аравия не разрешила кыргызстанцам совершить малый хадж

Саудовская Аравия не включила Кыргызстан в список стран, гражданам которых разрешено совершить малый хадж. Об этом сообщило ДУМК.

По его данным, с 1 ноября граждане 108 стран мира могут посетить город Мекку. Среди них Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Китай, Турция, Азербайджан и Беларусь.

«Кыргызстан находится в категории «желтых», среди 20 стран, которым пока нельзя посетить Саудовскую Аравию. Еще 56 стран мира попали в «красную» категорию стран, гражданам которых полностью запрещен въезд в страну. Это Россия, Украина, Британия, США», — отмечает муфтият.

Напомним, Саудовская Аравия возобновила туристическую поездку умру и объявила об открытии главной достопримечательности Мекки — мечети Аль-Харам в три этапа с 23 сентября. Иностранных граждан начинают принимать только с 1 ноября.