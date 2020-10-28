10:14
USD 81.13
EUR 95.80
RUB 1.06
Общество

Саудовская Аравия не разрешила кыргызстанцам совершить малый хадж

Саудовская Аравия не включила Кыргызстан в список стран, гражданам которых разрешено совершить малый хадж. Об этом сообщило ДУМК.

По его данным, с 1 ноября граждане 108 стран мира могут посетить город Мекку. Среди них Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Китай, Турция, Азербайджан и Беларусь.

«Кыргызстан находится в категории «желтых», среди 20 стран, которым пока нельзя посетить Саудовскую Аравию. Еще 56 стран мира попали в «красную» категорию стран, гражданам которых полностью запрещен въезд в страну. Это Россия, Украина, Британия, США», — отмечает муфтият.

Напомним, Саудовская Аравия возобновила туристическую поездку умру и объявила об открытии главной достопримечательности Мекки — мечети Аль-Харам в три этапа с 23 сентября. Иностранных граждан начинают принимать только с 1 ноября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171021/
просмотров: 568
Версия для печати
Материалы по теме
Саудовская Аравия с 1 ноября начнет принимать паломников на малый хадж
Впервые за всю историю хадж в Мекке проходит без иностранных паломников
Хадж-2020. В ДУМК ждут официальное письмо из Саудовской Аравии
Популярные новости
Конфликт на&nbsp;границе. Для координации действий на&nbsp;место прибыл замглавы ГПС&nbsp;КР Конфликт на границе. Для координации действий на место прибыл замглавы ГПС КР
Требую от&nbsp;вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву Требую от вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву
Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в ИК № 47
Стала известна причина смерти Айдара Акаева Стала известна причина смерти Айдара Акаева
Бизнес
Оставайся на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;новой услугой &laquo;WhatsApp в&nbsp;роуминге&raquo; от&nbsp;MegaCom Оставайся на связи за границей с новой услугой «WhatsApp в роуминге» от MegaCom
Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!
Что такое гайморит? Что такое гайморит?
Специальная SIM-карта и&nbsp;тариф для охранных систем и&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройств от&nbsp;О! Специальная SIM-карта и тариф для охранных систем и «умных» устройств от О!
28 октября, среда
09:56
Саудовская Аравия не разрешила кыргызстанцам совершить малый хадж Саудовская Аравия не разрешила кыргызстанцам совершить...
09:44
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 октября
09:42
Новый глава аэропорта «Манас» обязался вернуть деньги в бюджет за 10 дней
09:32
В Сокулуке мужчина убил своего брата топором
09:19
Суд отказал в иске партии «Актив» к ЦИК о досрочных выборах президента