15:56
USD 80.64
EUR 95.30
RUB 1.05
Общество

Экс-заместителя Жаныша Бакиева освободят условно-досрочно. Суд уже вынес решение

Аламединский районный суд вынес решение об условно-досрочном освобождении осужденного по делу о событиях 7 апреля 2010 года экс-заместителя главы СГО Нурлана Темирбаева. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что если постановление суда в течение 10 дней не будет обжаловано и вступит в законную силу, Нурлана Темирбаева выпустят из колонии № 27 на свободу.

Напомним, что по делу о событиях 7 апреля 2010-го обвиняемыми проходили 28 человек, в числе которых беглые президент Курманбек Бакиев, премьер-министр Данияр Усенов, бывший начальник СГО Жаныш Бакиев, двое его заместителей — Данияр Дунганов и Нурлан Темирбаев.

В 2016 году Верховный суд поставил точку в этом деле, двоих последних военнослужащих приговорили к 25 годам лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170963/
просмотров: 993
Версия для печати
Материалы по теме
В день памяти СДПК продолжает выяснять отношения с Сооронбаем Жээнбековым
Отдавая дань памяти. Глава КР возложил цветы к монументу погибших 7 апреля
Кровопролитие режиссировали зарубежные спецслужбы. Алексей Елисеев о 7 апреля
Девятая годовщина Апрельской революции: президент обратился к народу
Указ о проведении 10-й годовщины Апрельской революции подписал президент
«Ата-Бейит». Фоторепортаж
Алмазбек Атамбаев не будет посещать сегодня «Ата-Бейит». Приболел
Сооронбай Жээнбеков почтил память погибших в апрельских событиях
Сооронбай Жээнбеков о своих обещаниях и требованиях народа Кыргызстана
Апрель 2010 года. Как это было
Популярные новости
Конфликт на&nbsp;границе. Для координации действий на&nbsp;место прибыл замглавы ГПС&nbsp;КР Конфликт на границе. Для координации действий на место прибыл замглавы ГПС КР
Совместное фото из&nbsp;ИК-47 вице-премьера и&nbsp;Камчи Кольбаева опубликовали в&nbsp;Сети Совместное фото из ИК-47 вице-премьера и Камчи Кольбаева опубликовали в Сети
ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в&nbsp;30&nbsp;миллионов сомов ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в 30 миллионов сомов
Новый министр образования о&nbsp;моральной деградации общества и&nbsp;идеальной системе Новый министр образования о моральной деградации общества и идеальной системе
Бизнес
Что такое гайморит? Что такое гайморит?
Специальная SIM-карта и&nbsp;тариф для охранных систем и&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройств от&nbsp;О! Специальная SIM-карта и тариф для охранных систем и «умных» устройств от О!
Получите финансирование сельского хозяйства по&nbsp;исламским принципам Получите финансирование сельского хозяйства по исламским принципам
Мобильный оператор&nbsp;О! сохраняет положительную динамику развития сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! сохраняет положительную динамику развития сети 4G LTE
27 октября, вторник
15:45
Экс-заместителя Жаныша Бакиева освободят условно-досрочно. Суд уже вынес решение Экс-заместителя Жаныша Бакиева освободят условно-досроч...
15:42
Вице-мэр Алымбек Абдылдаев находится в больнице. Неделю лежит в кардиологии
15:34
Дети на руках спасателей. Появились фотографии пожара в городе Ош
15:22
«Ленд Крузер» с подложным госномером задержали в Бишкеке
15:06
В городе Ош горит квартира в многоэтажном доме