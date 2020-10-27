Экс-заместителя Жаныша Бакиева освободят условно-досрочно. Суд уже вынес решение

Аламединский районный суд вынес решение об условно-досрочном освобождении осужденного по делу о событиях 7 апреля 2010 года экс-заместителя главы СГО Нурлана Темирбаева. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что если постановление суда в течение 10 дней не будет обжаловано и вступит в законную силу, Нурлана Темирбаева выпустят из колонии № 27 на свободу.

Напомним, что по делу о событиях 7 апреля 2010-го обвиняемыми проходили 28 человек, в числе которых беглые президент Курманбек Бакиев, премьер-министр Данияр Усенов, бывший начальник СГО Жаныш Бакиев, двое его заместителей — Данияр Дунганов и Нурлан Темирбаев.

В 2016 году Верховный суд поставил точку в этом деле, двоих последних военнослужащих приговорили к 25 годам лишения свободы.