Выделение Европейским союзом 6 миллионов евро на цифровизацию отложено

«Что касается бюджетной поддержки, то запланированное выделение в 2019-м 6 миллионов евро на цифровизацию отложено на период после парламентских выборов в следующем году», — заявили 24.kg в представительстве Европейского союза в Кыргызстане.

По его данным, на сегодня ранее запущенные и реализующиеся сейчас программы ЕС в КР продолжаются, поскольку они считаются важными для благополучия населения. В основном они затрагивают сферы образования и здравоохранения, обеспечения граждан доступом к питьевой воде и сточным системам.

«Относительно новой многолетней программы сотрудничества между Евросоюзом и Кыргызстаном на 2021-2027 годы, то ее обсуждение и разработка будут вестись с новым составом правительства, которое будет сформировано после парламентских выборов», — подчеркнули в ЕС.