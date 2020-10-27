18:58
USD 80.64
EUR 95.30
RUB 1.05
Общество

Фильм из Кыргызстана включен в программу Калькуттского международного фестиваля

Фильм «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова покажут на Калькуттском международном кинофестивале. Об этом сообщили в Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева.

По ее данным, картина включена в программу международного конкурса.

Кинофестиваль пройдет 5-12 ноября.

Читайте по теме
Фильм «Шамбала» получил две награды на кинофестивале «Киношок»

Фильм «Шамбала» снят по мотивам повести Чингиза Айтматова «Белый пароход».

Кинематографическое сообщество иногда называет фестиваль в Калькутте самым интеллектуальным в Азии.

Основная задача фестиваля — как можно шире представить основные тенденции современного кинематографа путем привлечения хорошего мирового кино в Калькутту, а также ознакомить простого зрителя с ним.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170850/
просмотров: 112
Версия для печати
Материалы по теме
Мировая премьера кыргызского фильма «Дорога в рай» состоится в Таллине
Два кыргызских документальных фильма покажут на кинофестивале в Екатеринбурге
Фильм из Кыргызстана включен в программу фестиваля «Киношок»
Что посмотреть. Лучшие фильмы Венецианского кинофестиваля
«Золотого льва» Венецианского кинофестиваля получил фильм «Земля кочевников»
Кыргызский короткометражный фильм «На лодке» получил приз на фестивале в Дании
Анимационный фильм Эмиля Гузаировa отмечен на кинофестивале в Великобритании
Кыргызстанец получил премию лучшего оператора на австралийском кинофестивале
Два кыргызских фильма покажут на кинофестивале в Шанхае
Кинофестивали мира организуют 10-дневный онлайн-показ
Популярные новости
Совместное фото из&nbsp;ИК-47 вице-премьера и&nbsp;Камчи Кольбаева опубликовали в&nbsp;Сети Совместное фото из ИК-47 вице-премьера и Камчи Кольбаева опубликовали в Сети
Конфликт на&nbsp;границе. Для координации действий на&nbsp;место прибыл замглавы ГПС&nbsp;КР Конфликт на границе. Для координации действий на место прибыл замглавы ГПС КР
ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в&nbsp;30&nbsp;миллионов сомов ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в 30 миллионов сомов
Новый министр образования о&nbsp;моральной деградации общества и&nbsp;идеальной системе Новый министр образования о моральной деградации общества и идеальной системе
Бизнес
Оставайся на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;новой услугой &laquo;WhatsApp в&nbsp;роуминге&raquo; от&nbsp;MegaCom Оставайся на связи за границей с новой услугой «WhatsApp в роуминге» от MegaCom
Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!
Что такое гайморит? Что такое гайморит?
Специальная SIM-карта и&nbsp;тариф для охранных систем и&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройств от&nbsp;О! Специальная SIM-карта и тариф для охранных систем и «умных» устройств от О!
27 октября, вторник
18:43
Фильм из Кыргызстана включен в программу Калькуттского международного фестиваля Фильм из Кыргызстана включен в программу Калькуттского...
18:30
Ресторан оштрафовали за проведение кыз узатту дочери Омурбека Текебаева
18:30
28 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:25
В мэрии Бишкека продолжаются кадровые перестановки
18:15
В трех областях Кыргызстана началось строительство домов юстиции