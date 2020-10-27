Фильм из Кыргызстана включен в программу Калькуттского международного фестиваля

Фильм «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова покажут на Калькуттском международном кинофестивале. Об этом сообщили в Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева.

По ее данным, картина включена в программу международного конкурса.

Кинофестиваль пройдет 5-12 ноября.

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Фильм «Шамбала» снят по мотивам повести Чингиза Айтматова «Белый пароход».

Кинематографическое сообщество иногда называет фестиваль в Калькутте самым интеллектуальным в Азии.

Основная задача фестиваля — как можно шире представить основные тенденции современного кинематографа путем привлечения хорошего мирового кино в Калькутту, а также ознакомить простого зрителя с ним.