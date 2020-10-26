ГСИН: Алмазбека Атамбаева из СИЗО-1 переведут в другое учреждение

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева доставили в СИЗО-1 Бишкека сегодня на основании решения Первомайского районного суда по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

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Уточняется, что по прибытии в учреждение с Атамбаевым были проведены профилактические беседы и другие соответствующие процедуры. После этого бывшего президента распределили в камеру общего режима.

«Заявления от Алмазбека Атамбаева об объявлении голодовки в адрес администрации учреждения не поступало. Заявления о плохих условиях содержания Атамбаева не соответствуют действительности. СИЗО-1 Бишкека подключен к централизованной отопительной системе и канализации, все камеры закрыты и находятся под надзором сотрудников учреждения. В изоляторе установлены видеокамеры, с помощью которых ведется круглосуточное наблюдение в режиме онлайн», — сообщили в ГСИН.

В ведомстве добавили, что завтра планируется заседание спецкомиссии ГСИН, где будет рассмотрен вопрос перевода Алмазбека Атамбаева в другое учреждение.

Напомним, Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы. Он содержался в СИЗО ГКНБ. Во время беспорядков в ночь с 5 на 6 октября его освободили. 9 октября он вышел на митинг на площадь Ала-Тоо, а на следующий день его вновь задержали.