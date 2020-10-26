Бишкекглавархитектура отменила Градсовет из-за дискредитации своей чести

Заседание градостроительного совета в очередной раз откладывается. Об этом сообщила Бишкекглавархитектура на своей странице в Facebook.

Отмечается, что двусторонним решением Госстроя и мэрии от 14 сентября 2020 года утверждено новое положение и состав архитектурно-градостроительного совета Бишкека. Согласно документу, Градсоветы должны проводиться с периодичностью не реже одного раза в месяц.