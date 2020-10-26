Бишкекглавархитектура отменила Градсовет из-за дискредитации своей чести

Заседание градостроительного совета в очередной раз откладывается. Об этом сообщила Бишкекглавархитектура на своей странице в Facebook.
Отмечается, что двусторонним решением Госстроя и мэрии от 14 сентября 2020 года утверждено новое положение и состав архитектурно-градостроительного совета Бишкека. Согласно документу, Градсоветы должны проводиться с периодичностью не реже одного раза в месяц.
В муниципальном предприятии добавили, что ранее мэрией Бишкека была утверждена повестка и запланировано проведение заседания на 17 сентября, но из-за отсутствия кворума оно перенесено на октябрь.
«Несмотря на добросовестное выполнение функций организатора Градсовета, председателем которого является вице-мэр, курирующий вопросы градостроительства и архитектуры, в соцсетях появились высказывания с необоснованными обвинениями в адрес руководства Бишкекглавархитектуры. В целях исключения дискредитации чести БГА со стороны определенных лиц заседание градостроительного совета в очередной раз откладывается», — отметили в предприятии.
Градостроительный совет выполняет консультативные функции и осуществляет профессиональную оценку предлагаемых архитектурно-градостроительных проектных решений.