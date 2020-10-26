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Общество

Цифра дня. 514 машин скорой помощи насчитывается в Кыргызстане

Всего по республике в организациях здравоохранения в наличии имеется 514 машин скорой медицинской помощи. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что в виде гуманитарной помощи в этом году поступила 71 автомашина, из них по линии Всемирного банка — 26, со стороны частных предпринимателей — 32.

В Минздраве добавили, что до конца года планируется приобрести еще более 40 машин.

Отметим, ранее ГСБЭП заявила о выявлении факта злоупотребления должностным положением и возбуждено уголовное дело в отношении чиновников Минздрава и других уполномоченных органов по приобретению 13 единиц автомобилей скорой помощи марок «Газель Соболь» (10 единиц) и «Форд Транзит» (3 единицы) по завышенным ценам на общую сумму около $1 миллиона.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170816/
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