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Общество

Цифра дня. $6,7 миллиона составила гуманитарная помощь Китая Кыргызстану

По государственной линии, начиная с марта, правительство КНР оказало гуманитарную помощь Кыргызстану на $6 миллионов 764,6 тысячи. Такие данные приводит республиканский штаб.

Были выделены медицинские защитные изделия (маски, перчатки, защитные очки, термометры, респираторы N95), аппараты ИВЛ, ПЦР и экспресс-тесты и противоэпидемиологические средства.

Гуманитарная помощь передана Минздраву КР, Генштабу ВС КР, мэриям Бишкека и Оша, включая другие государственные организации и регионы республики.

«С апреля до июля поступила гуманитарная помощь от таких частных компаний, как: ZIJIN и ее дочерняя компания «Алтынкен» в КР, ОсОО «Му Линь Сэнь», «Хуавэй», Cosco, Пекинская ассоциация по социальному развитию и защите окружающей среды и другие. В качестве гуманитарной помощи переданы медицинские защитные изделия и экспресс-тесты на $645 тысяч 41», — подчеркнули в штабе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170527/
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