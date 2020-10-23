В Бишкеке женщина собрала в своей двухкомнатной квартире несколько тонн мусора

В Бишкеке женщина накопила несколько тонн мусора в своей двухкомнатной квартире. Об этом 24.kg сообщила старший мастер МП «Тазалык» по Первомайскому району Назима Шаданалиева.

По ее словам, квартира расположена на улице Токтоналиева. Женщина живет одна. «В 2018-м мы от нее вывезли примерно 4-5 тонн мусора. За два года она набрала столько же. Она собирает мусор и тащит домой», — рассказала Назима Шаданалиева.

По ее словам, службу «Тазалык» вызвали соседи. «Они пожаловались на тараканов и неприятный запах, исходящий из дома. Мы совместно с МЧС вскрыли дверь и проводим очистку. Здесь приблизительно 5 тонн мусора», — заключила старший мастер.