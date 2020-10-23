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Общество

Мэрия Бишкека продолжает рейды в поисках беспризорных и пропускающих учебу детей

Мэрия Бишкека усилила работу по пешим обходам городских улиц, парков и скверов, а также крупных торговых центров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, некоторые подростки пользуются тем, что обучение в школе проходит в дистанционном формате, не посещают уроки, а работают на базарах, автомойках, в точках общепита и других местах.

«Первомайский акимиат совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних УВД и с отделом защиты семьи и детей управления социального развития проинспектировал район. К счастью, ни одного беспризорного ребенка или работающего подростка мы не обнаружили. Но рейды по защите детей продолжаются», — добавили в мэрии.

В муниципалитете напомнили телефоны отделов поддержки семьи и детей, по которым могут обратиться горожане, ставшие свидетелями жестокого обращения с детьми или увидевшие детей, занимающихся попрошайничеством:

  • Октябрьский район: 0312510375, 0772637987 — Назгуль Солтонбаева;
  • Ленинский район: 0312883899, 0502021404 — Нуриза Сталбекова;
  • Свердловский район: 0312530576, 0706821676 — Тамара Акжолтоева;
  • Первомайский район: 0312670386, 0553225905 — Айбек Бекетаев.

Номер горячей линии Министерства труда и социального развития КР: 111. Кроме того, можно обращаться в милицию по номеру 102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170467/
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