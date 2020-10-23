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Общество

ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в 30 миллионов сомов

Управление образования мэрии Бишкека в сговоре с частной компанией произвело незаконные государственные закупки. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ГКНБ.

«Установлено, что с 2011 по 2018 год должностные лица Управления образования Бишкека, вступив в сговор с представителями одной из ОсОО, осуществляли закупку услуг по подготовке элеваторных узлов, обслуживания и проверки приборов учета тепловой и электрической энергии, а также холодной и горячей воды без соответствующего конкурса, то есть без проведения тендера», — сообщили редакции.

По информации ГКНБ, нанесенный муниципалитету ущерб оценивается в 30 млиллионов сомов. По факту злоупотребления должностным положением возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170459/
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