Мировая премьера кыргызского фильма «Дорога в рай» состоится в Таллине

Фильм «Дорога в рай» («Дорога в Эдем») режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу вошел в основной конкурс кинофестиваля «Темные ночи» в Таллине. Об этом сообщается на сайте кинофорума.
В Таллине состоится мировая премьера картины.
В фильме снялись Марат Алышпаев, Шайыргул Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажыканова, Калипа Усенова, Омурзак Токтомуратов. Сопродюсером выступила Эльнура Осмоналиева.
Фестиваль будет проходить с 13 по 29 ноября в столице Эстонии.
Международный кинофестиваль «Темные ночи» входит в топ-15 мировых кинофестивалей и проводится ежегодно в Таллине с 1997-го.