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Общество

Мировая премьера кыргызского фильма «Дорога в рай» состоится в Таллине

Фото poff.ee. Кадр из фильма «Дорога в рай»

Фильм «Дорога в рай» («Дорога в Эдем») режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу вошел в основной конкурс кинофестиваля «Темные ночи» в Таллине. Об этом сообщается на сайте кинофорума.

В Таллине состоится мировая премьера картины.

В фильме снялись Марат Алышпаев, Шайыргул Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажыканова, Калипа Усенова, Омурзак Токтомуратов. Сопродюсером выступила Эльнура Осмоналиева.

Фестиваль будет проходить с 13 по 29 ноября в столице Эстонии.

Международный кинофестиваль «Темные ночи» входит в топ-15 мировых кинофестивалей и проводится ежегодно в Таллине с 1997-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170443/
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