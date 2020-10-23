МЧС призывает водителей быть внимательными в поездке по горным дорогам: опасно

В связи с резким похолоданием МЧС Кыргызстана призывает автовладельцев быть внимательными при планировании поездок через горные автодороги. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

«23-24 октября в республике ожидается резкое изменение погоды: на большей части территории дожди, в предгорных и горных районах снег. В связи с этим мы призываем водителей заранее подготовиться самим и свой транспорт. Отправляясь в путь через горные автотрассы, важно иметь при себе лопату, цепи и аптечку, а также поменять летние шины на зимние. Во время движения необходимо соблюдать дистанцию не менее 500 метров», — рассказали в МЧС.

Служба спасения также напоминает, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждане могут обратиться по номеру 112. Звонок бесплатный.