Камчи Кольбаев задержан за организацию преступной группы

Камчи Кольбаев задержан за организацию преступной группировки. Об этом сообщили в ГКНБ КР.

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«В ходе проводимой работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп были получены данные в отношении криминального авторитета, так называемого вора в законе Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаев). Указанные материалы были зарегистрированы в ЕРПП по статье 249 («Создание преступной организации или участие в ней») УК КР. Начато досудебное производство», — сообщили в ведомстве.

В ГКНБ отмечают, что сегодня установлено местонахождение Кольбаева, он задержан и доставлен в Главное следственное управление для производства следственных действий с его участием.