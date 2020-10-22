Разработчики системы «Местный суд» подозреваются в коррупции и утечке информации

Сотрудниками АКС ГКНБ выявлены факты коррупции и утечки информации при разработке автоматизированной информационной системы «Местный суд». Об этом сообщили в пресс-центре комитета.

Уточняется, что ранее спецслужбы получили информацию о возможной причастности сотрудников Верховного суда и некоторых IT-компаний к преступлениям, связанным с разработкой и внедрением программ в органах судебной власти Кыргызстана.

«В 2016 году представительством Европейского союза были выделены грантовые средства для разработки и внедрения АИС «Местный суд», а разработчиком выступила компания — ОсОО «ЦБИ». Однако руководитель данной компании З.А.А. в сговоре с руководством Верховного суда Кыргызской Республики присвоили основную часть полученного гранта и предоставили нерабочую программу, которая до настоящего времени не принята на баланс, ее техническая поддержка истекает в ноябре 2020 года. Впоследствии это не даст возможности для ее обновления, а также интегрирования в систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук», — говорится в сообщении ГКНБ.

Пытаясь скрыть этот факт, руководство Верховного суда, по информации ГКНБ, заключило фиктивный договор с другой IT-компанией на разработку нового программного продукта, но уже на бюджетные деньги на сумму 8 миллионов сомов, рассчитывая тем самым подменить непригодную программу.

«Кроме того, установлено, что компания «ЦБИ» имела прямой доступ к АИС «Местный суд», что привело к утечке сведений, содержащихся в базе данных информационных систем ГРС — «ЗАГС», «Паспорт» и «Адресно-справочное бюро», — уточняют в Комитете нацбезопасности.

21 октября в Верховном суде и офисах IT-компаний произведены обыски. В этот же день по подозрению в совершении преступления задержаны руководители ОсОО «ЦБИ» и Учреждения информационных технологий «Адилет сот» при Судебном департаменте Верховного суда. Оба задержанных водворены в ИВС ГКНБ КР.