Департаменту туризма поручили улучшить состояние туристических объектов

С помощью эффективного развития туризма можно добиться интенсивного развития экономики государства. Об этом заявил министр культуры Нуржигит Кадырбеков на встрече с сотрудниками департамента туризма.

Он также сказал о необходимости внесения оптимальных предложений по восстановлению и дальнейшему развитию туристической отрасли, которая столкнулась со многими препятствиями из-за сложившейся в этом году ситуации.

Департаменту поручено рассмотреть предложения по улучшению состояния туристических объектов, в том числе придорожной инфраструктуры, по приведению ее в соответствие с международными стандартами, разрешению проблемы утилизации мусора на местах.

Отмечается, что работу по восстановлению и развитию туристической отрасли продолжат в рамках соответствующих государственных программ и планов.