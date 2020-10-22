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Общество

Департаменту туризма поручили улучшить состояние туристических объектов

С помощью эффективного развития туризма можно добиться интенсивного развития экономики государства. Об этом заявил министр культуры Нуржигит Кадырбеков на встрече с сотрудниками департамента туризма.

Он также сказал о необходимости внесения оптимальных предложений по восстановлению и дальнейшему развитию туристической отрасли, которая столкнулась со многими препятствиями из-за сложившейся в этом году ситуации.

Департаменту поручено рассмотреть предложения по улучшению состояния туристических объектов, в том числе придорожной инфраструктуры, по приведению ее в соответствие с международными стандартами, разрешению проблемы утилизации мусора на местах.

Отмечается, что работу по восстановлению и развитию туристической отрасли продолжат в рамках соответствующих государственных программ и планов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170275/
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