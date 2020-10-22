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Общество

Получателям пособий «уй-булого комок» предлагают доплачивать по 300 сомов

Получателям пособий «уй-булого комок» предлагают временно доплачивать по 300 сомов. Соответствующий проект постановления на общественное обсуждение вынесло Министерство труда и социального развития.

Как отмечается в справке-обосновании, предложение вызвано ростом цен на продукты питания.

«По итогам первого квартала 2019 года стоимость продовольственных товаров (с учетом физиологических норм потребления) составляла 3 тысячи 42 сома, а в 2020 году — 3 тысячи 358 сомов. Разница — 316 сомов. При этом размер пособия «уй-булого комок» остался на уровне 810 сомов», — отмечено в документе.

Ведомство предлагает производить выплату временной денежной компенсации получателям этого пособия в размере 300 сомов с ноября 2020 по апрель 2021 года.

Кроме того, как отмечают в министерстве, в связи с объявлением режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в стране многие граждане, которые работали в неформальном секторе или потеряли работу, могут стать получателями «уй-булого комок». Сейчас пособие выплачивается 314 тысячам 676 гражданам, ожидается, что их может стать 381 тысяча 876.

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Отметим, что пособие выплачивается семьям, имеющим детей до 16 лет и чей месячный доход на человека ниже гарантированного минимального дохода — 1 тысячи сомов.

При назначении «уй-булого комок» учитывают заработную плату, стипендии, доходы от предпринимательства (на основании справки налоговых органов), земли, приусадебного участка, сельскохозяйственных животных (на основании справки айыл окмоту) и другое. Все виды пенсий, госпособия, пособия на погребение, по беременности и родам, по безработице и другое не учитывают.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170265/
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