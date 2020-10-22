Московский блогер помог бездомному кыргызстанцу вернуться на родину. Видеоролик о тяжелой судьбе нашего соотечественника опубликован на YouTube-канале Abracadabra TV.

К блогеру, который не раскрывает зрителю свою личность, обратился россиянин и попросил помочь уроженцу Кыргызстана Азатбеку, который уже год живет в лесу.

«С помощью благотворительных и социальных видео мы уже помогали бездомным в сложных жизненных ситуациях. Но! Делать каждый раз подарки или раздавать деньги не совсем правильно. Поэтому сегодня на канале Abracadabra TV мы решили изменить жизнь бездомного киргиза и сделать доброе дело», — говорит автор фильма.

Азатбек рассказал, что приехал в Москву полтора года назад. Работал разнорабочим, но работодатели его обманули. Заново трудоустроиться у соотечественника не получилось из-за отсутствия какой-либо квалификации и дискриминации.

В итоге блогер подарил билет с Москвы до Бишкека, а также оказал финансовую помощь.