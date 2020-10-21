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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вторая волна. Более двух часов волонтеры не могли положить пациентку с COVID-19

Более двух часов волонтеры не могли положить пациентку с COVID-19. Видео в Instagram выложил Азиз Акматов.

«Мы везем пациентку из Воронцовки. У нее двусторонняя пневмония, высокое давление, сатурация — 72. Но ее никто не берет. Нигде мест нет», — рассказал он.

По словам волонтера, в госпитализации отказывали и потому, что у женщины нет ПЦР-теста. «Хотя на снимке четко видно, что у нее двусторонняя пневмония вирусной этиологии с поражением легких более 70 процентов. Нам уже отказали четыре больницы. Благо, что у нас много кислорода в автомобиле», — добавил Азиз Акматов.

В итоге женщину удалось госпитализировать, но только после того, как волонтеры подняли шумиху в социальных сетях, подключили знакомства и связи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170177/
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