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Общество
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Выборы — 2020

Глава аппарата правительства предлагает распустить состав ЦИК

Глава аппарата правительства Бакыт Аманбаев предлагает распустить ЦИК. О его инициативе 24.kg сообщил член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев.

По его словам, сейчас распускать состав нельзя, поскольку новички не справятся с двумя избирательными кампаниями — парламентской и президентской.

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«Весной еще местные выборы. Здесь нужны опытные представители. К тому же формировать состав должен новый созыв Жогорку Кенеша. Там есть еще и президентская квота. Может ли этим правом воспользоваться и. о. главы государства — вопрос. По закону нас распустить никто не имеет права. Мы можем принять такое решение только сами, коллегиально», — сказал Кайрат Осмоналиев.

Он добавил, что несправедливо обвинять в провальных выборах, которые прошли 4 октября, только Центризбирком. «Тут еще и несовершенство законодательства. Поэтому мы рекомендовали депутатам снизить порог, залог и решить вопрос с формой № 2», — сказал Кайрат Осмоналиев.

Напомним, 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки.

В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170041/
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