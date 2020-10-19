Вторая волна COVID-19. О случаях повторного заражения рассказали в ЦГСЭН Бишкека

В Бишкеке выявлено до семи случаев повторного заражения COVID-19. Об этом 24.kg сообщил глава столичного Центра госсанэпиднадзора Кубан Кундашев.

По его словам, в прокуратуре Первомайского района у одного человека заболевание дважды подтверждалось клинически: в июле и сейчас. «У него анализы положительные. Заболевание проходило в легкой форме», — отметил он.

Кубан Кундашев добавил, что есть случаи, когда человек дважды заболевал внебольничной пневмонией. «Однако внебольничную пневмонию и коронавирусную инфекцию объединили. Есть люди, которые болели внебольничной пневмонией, и сейчас у них подтвержденный COVID-19 выходит. Некоторые отмечают, что летом никуда не обращались, получали лечение в дневных стационарах, хотя были симптомы. Мы для себя записываем как повторный случай», — отметил он.