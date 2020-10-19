Скандал с машинами скорой помощи. Возбуждено уголовное дело

ГСБЭП выявлен факт злоупотребления должностным положением и возбуждено уголовное дело в отношении чиновников Минздрава и других уполномоченных органов. Об этом сообщает ГСБЭП.

Уточняется, что в ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий выявлен факт закупки Минздравом 13 единиц автомобилей скорой помощи марок «Газель Соболь» (10 единиц) и «Форд Транзит» (3 единицы) по завышенным ценам на общую сумму около $1 миллиона. В результате чего интересам государства причинен ущерб в масштабном размере.

Проводится следствие.