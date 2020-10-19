Сайт Жогорку Кенеша восстановлен. Неизвестные взломали компьютер с паролями

Сайт Жогорку Кенеша восстановлен. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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Уточняется, что на данный момент специалисты продолжают работать для обеспечения его безопасности.

«Выяснилось, что взлом произошел с одного или нескольких компьютеров сотрудников аппарата ЖК, на которых были сохранены пароли для администрирования сайта. Отметим, что компьютеры были украдены в ходе беспорядков 5-6 октября», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что были замечены сбои в работе сайтов и других госорганов, в частности, министерства финансов и МЧС.