Вторая волна COVID-19: в Бишкеке 11 стационаров принимают пациентов

В Бишкеке 11 стационаров принимают пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, в связи с ростом количества случаев новой коронавирусной инфекции в столице дополнительно задействованы ранее законсервированные стационары для приема больных с COVID-19 и пневмонией неуточненной этиологии. Всего задействовано 561 койко-место.

Республиканская клиническая инфекционная больница (РКИБ) — 100 коек;

Больница кыргызско-турецкой дружбы (КТБ) — 70 коек;

Городская клиническая больница № 1 (ГКБ№ 1) — 92 койки;

Национальный госпиталь (НГ) — 80 коек;

Национальный центр фтизиатрии (НЦФ) — 38 коек;

Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД) — 30 коек;

Национальный центр онкологии и гематологии (НЦОиГ) — 10 коек;

Национальный хирургический центр (НХЦ) — 15 коек;

Национальный центр кардиологии и терапии (НЦКиТ) — 50 коек;

Железнодорожная больница (ЖДБ) — 56 коек;

Клинический родильный дом № 2 (КРД№ 2) — 20 коек.

В ведомстве напомнили, что для удобства пациентов функционирует карта стационаров map.covid.kg, где можно найти актуальную информацию по стационарам (адреса и контакты, количество свободных и занятых койко-мест, количество медработников, количество ИВЛ-аппаратов) Кыргызстана, осуществляющим прием пациентов с COVID-19.