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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вторая волна COVID-19: в Бишкеке 11 стационаров принимают пациентов

В Бишкеке 11 стационаров принимают пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, в связи с ростом количества случаев новой коронавирусной инфекции в столице дополнительно задействованы ранее законсервированные стационары для приема больных с COVID-19 и пневмонией неуточненной этиологии. Всего задействовано 561 койко-место.

  • Республиканская клиническая инфекционная больница (РКИБ) — 100 коек;
  • Больница кыргызско-турецкой дружбы (КТБ) — 70 коек;
  • Городская клиническая больница № 1 (ГКБ№ 1) — 92 койки;
  • Национальный госпиталь (НГ) — 80 коек;
  • Национальный центр фтизиатрии (НЦФ) — 38 коек;
  • Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД) — 30 коек;
  • Национальный центр онкологии и гематологии (НЦОиГ) — 10 коек;
  • Национальный хирургический центр (НХЦ) — 15 коек;
  • Национальный центр кардиологии и терапии (НЦКиТ) — 50 коек;
  • Железнодорожная больница (ЖДБ) — 56 коек;
  • Клинический родильный дом № 2 (КРД№ 2) — 20 коек.

В ведомстве напомнили, что для удобства пациентов функционирует карта стационаров map.covid.kg, где можно найти актуальную информацию по стационарам (адреса и контакты, количество свободных и занятых койко-мест, количество медработников, количество ИВЛ-аппаратов) Кыргызстана, осуществляющим прием пациентов с COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169872/
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