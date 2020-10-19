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Общество

В сквере «Театральный» установили новое пианино взамен сломанного вандалами

В сквере «Театральный» установили новое пианино. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

В муниципалитете напомнили, что месяц назад неизвестные лица сломали пианино. Их поймали сотрудники МП «Бишкекзеленхоз» по горячим следам. Мэрия обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

«Спустя месяц нарушители все-таки установили новое пианино. Старое, к сожалению, восстановлению не подлежало. Инструмент проверен, настроен и готов радовать горожан музыкальным настроением», — говорится в сообщении.

В пресс-службе просят бишкекчан и гостей столицы бережно относиться к муниципальному имуществу, городу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169802/
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