В Кыргызстане за сутки выявили 482 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 73 случая, Оше — 54, Чуйской области — 14, Ошской — 93, Иссык-Кульской — 8, Джалал-Абадской — 125, Баткенской — 107, Таласской — 7, Нарынской — 1.

С марта в республике зарегистрировали 52 тысячи 526 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.