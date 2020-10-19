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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 482 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 52 526

В Кыргызстане за сутки выявили 482 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 73 случая, Оше — 54, Чуйской области — 14, Ошской — 93, Иссык-Кульской — 8, Джалал-Абадской — 125, Баткенской — 107, Таласской — 7, Нарынской — 1.

С марта в республике зарегистрировали 52 тысячи 526 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169787/
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